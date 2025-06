Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Dopo la morte del marito, anche la madre del piccolo Adam verrà in Italia, insieme alla sorella e altri quattro bambini”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del ricevimento al Quirinale per la festa della Repubblica. “Secondo voi perché hanno scelto l’Italia? Nessuno sta facendo quanto il nostro Paese per Gaza a livello umanitario”, ha aggiunto.

