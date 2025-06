Milano, 1 giu. (LaPresse) – L’esercito israeliano (IDF) nega di aver aperto il fuoco questa mattina sui palestinesi nelle vicinanze di un sito di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Le autorità di Gaza hanno riferito che almeno 31 persone sono state uccise dal fuoco israeliano nella zona. Dopo aver condotto un’indagine preliminare, l’esercito afferma di aver stabilito che le truppe “non hanno sparato contro i civili mentre si trovavano nelle vicinanze o all’interno del sito di distribuzione degli aiuti umanitari e che le segnalazioni in tal senso sono false”. Lo riporta il Times of Israel. “Durante l’attività, sono stati sparati colpi di avvertimento contro alcuni sospettati che si avvicinavano alle forze dell’ordine”, ha aggiunto un funzionario israeliano, precisando che “non c’è alcun collegamento tra l’incidente in questione e le false accuse contro le IDF”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata