Milano, 1 giu. (LaPresse) – “È stato un gesto stupido. Un post scritto d’impulso nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l’Italia continuava a inviare armi a Israele. Mi sono svegliato la mattina e ho detto: ‘Madonna mia, cosa ho scritto’. L’ho cancellato subito. Mi pento del contenuto. Non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo e non cambio idea neanche se mi imprigionano”. È quanto ha dichiarato in una intervista esclusiva al Roma online Stefano Addeo, docente di tedesco in un liceo della provincia di Napoli, che in un post ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni “la stessa sorte della ragazza di Afragola”, riferendosi alla 14enne Martina Carbonaro, uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci.

