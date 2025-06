Milano, 1 giu. (LaPresse) – È di almeno 2 morti il bilancio dei festeggiamenti in Francia per la vittoria del PSG nella finale di Champions League contro l’Inter. A Dax, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato accoltellato ieri sera. Lo riferisce RTL citando una fonte di polizia. A Parigi – riporta sempre Rtl sul sito web – una donna in scooter è stata investita da un’auto, sempre durante i disordini durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra francese sulla formazione nerazzura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata