Singapore, 31 mag. (LaPresse/AP) – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue, una conferenza sulla sicurezza globale ospitata dall’International Institute for Security Studies a Singapore, ha affermato che la Cina non sta più solo rafforzando le proprie forze militari per conquistare Taiwan, ma “si sta addestrando attivamente per farlo, ogni giorno”. L’esercito cinese “si sta preparando per il grande evento”, ha detto Hegseth, “non vogliamo indorare la pillola: la minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente”.

