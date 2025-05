Roma, 31 mag. (LaPresse) – Fonti di Hamas hanno riferito al media Al-Sharq Al-Awsat che è stata consegnata la loro risposta ai mediatori rispetto alla proposta per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi avanzata dall’inviato degli Stati Uniti David Whitkoff. Le stesse fonti affermano che la risposta di Hamas è generalmente positiva, ma che il gruppo ha avanzato alcune osservazioni come il fatto che il rilascio degli ostaggi debba avvenire in più fasi. La notizia è stata rilanciata anche sui media israeliani.

