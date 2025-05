Vienna (Austria), 31 mag. (LaPresse/AP) – L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto appello alla comunità internazionale affinché “agisca subito per fermare l’Iran” dopo che da un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica è emerso che Teheran ha ulteriormente aumentato le sue scorte di uranio arricchito a livelli vicini a quelli utilizzabili per scopi militari. Israele ha affermato che il rapporto è un chiaro segnale di allarme del fatto che “l’Iran è totalmente determinato a portare a termine il suo programma nucleare”. Il rapporto dell’Aiea “consolida con forza ciò che Israele sostiene da anni: lo scopo del programma nucleare iraniano non è pacifico”, ha affermato l’ufficio di Netanyahu. Il livello di arricchimento di uranio dell’Iran “non ha alcuna giustificazione civile”, ha aggiunto, lanciando quindi un appello alla comunità internazionale affinché “agisca subito per fermare” Teheran.

