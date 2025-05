Milano, 30 mag. (LaPresse) – “Abbiamo registrato le dichiarazioni di Keith Kellogg sulla possibilità che rappresentanti ufficiali di Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia si presentino a Istanbul il 2 giugno per una sorta di discussione a quattro sui negoziati russo-ucraini”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando quanto affermato dall’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass. “Naturalmente siamo profondamente grati ai nostri amici turchi per la loro ospitalità”, ha aggiunto Zakharova, “ma non si parla di mediazione turca o di nessun altro”.

