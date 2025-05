Milano, 30 mag. (LaPresse) – L’Ucraina è interessata a proseguire i negoziati con la Russia a Istanbul ma Mosca deve presentare in anticipo il suo “memorandum” sul cessate il fuoco, in conformità con gli accordi precedenti. “Siamo interessati che questi incontri continuino perché vogliamo porre fine alla guerra quest’anno e siamo interessati a stabilire un cessate il fuoco, che sia per 30, 50 o 100 giorni. L’Ucraina è aperta a discuterne direttamente con la Russia”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan a Kiev. Lo riporta Ukrinform. “Stiamo anche aspettando un memorandum dalla parte russa, come annunciato. Lo aspettiamo in anticipo. Questo è stato promesso anche alla parte americana”, ha aggiunto Sybiga, “pertanto, affinché il prossimo incontro previsto sia sostanziale e obiettivo, è importante ottenere il documento in anticipo, in modo che la delegazione che partirà per i negoziati abbia l’autorità di discutere le posizioni pertinenti”.

