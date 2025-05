Pescara, 30 mag. (LaPresse) – Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, affiancato dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni ha convocato una conferenza stampa in seguito alla diffusione del dispositivo emesso ieri dal Consiglio di Stato che ha respinto tutti gli appelli presentati sull’organiazzione del prossimo Festival della canzone italiana. “Il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell’impianto della manifestazione d’interesse che abbiamo costruito con attenzione e determinazione. Solo la Rai ha risposto alla nostra iniziativa. La prossima settimana daremo come giunta un indirizzo per la composizione della commissione deputata ad aprire la busta della Rai. Così si darà avvio alla cosiddetta fase selettiva, nella quale dovrà essere valutata la proposta pervenuta. Si aprirà successivamente la fase negoziale. La Rai verrà invitata a sedersi a un tavolo di trattative. L’assegnazione definitiva dovrebbe avvenire tra circa un mese”, ha detto il sindaco che ha aggiunto: “Non ritengo probabile che la proposta della Rai si discosti dalla nostra manifestazione d’interesse. Conoscendo la serietà con cui opera la Rai, non credo ci saranno sorprese. Di certo sappiamo che il Festival si svolgerà all’Ariston”.

