Madrid (Spagna), 30 mag. (LaPresse) – “Mi è stato chiesto da alcuni” di ritirare la nomina di Filippo Ferri a questore di Monza, “ma molti di più mi hanno chiesto invece” di tenere conto delle “valutazioni di stima e considerazione nei suoi confronti”, “si tratta di un funzionario che ha scontato a suo tempo episodi e situazioni che gli furono in qualche modo attribuite. Credo ci sia stata addirittura una riabilitazione giudiziaria, è un funzionario dello Stato che svolge le funzioni che sono affidate alla qualifica che ricopre, credo che farà molto bene a Monza, come molti prefigurano, quindi non vedo perché dovremmo rivedere questa decisione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo a Madrid in un punto stampa al termine del bilaterale con l’omologo spagnolo Fernando Grande-Marlaska.

