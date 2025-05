Torino, 30 mag. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz è tornato a minacciare Hamas: o accetta l’accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi proposto dagli Stati Uniti, oppure affronterà la distruzione. “Le Forze di Difesa Israeliane proseguono l’operazione a Gaza con piena forza, colpendo e smantellando le roccaforti di Hamas, evacuando la popolazione locale da tutte le zone di combattimento e attaccando l’area via aria, terra e mare con un’intensità senza precedenti, al fine di garantire la massima protezione ai nostri soldati”, ha spiegato in una dichiarazione ripresa da Times of Israel. “Dopo aver eliminato i terroristi e ripulito l’area, l’Idf rimuoverà tutte le minacce secondo il modello di Rafah e rimarrà per mantenere il controllo del territorio”, ha aggiunto Katz. “In questo modo, raggiungeremo gli obiettivi della guerra: la liberazione di tutti gli ostaggi e la sconfitta di Hamas”. “Ora gli assassini di Hamas devono scegliere: accettare i termini dell’accordo ‘Witkoff’ per la liberazione degli ostaggi oppure essere distrutti”, ha concluso.

