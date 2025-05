Washington (Usa), 29 mag. (LaPresse/AP) – Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a revocare i visti ad alcuni studenti cinesi, “compresi quelli legati al Partito Comunista Cinese o che studiano in settori critici”. L’annuncio su X ha aumentato l’incertezza per gli studenti internazionali negli Stati Uniti, già sottoposti a un crescente scrutinio da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump. In un messaggio inviato alle ambasciate e ai consolati statunitensi, Rubio ha ordinato la sospensione della programmazione di nuovi colloqui per il rilascio dei visti agli studenti internazionali, in attesa della pubblicazione di linee guida che prevedono un controllo più rigoroso della loro attività sui social media. Secondo il documento, gli appuntamenti già fissati potranno comunque svolgersi seguendo le attuali procedure, ma nuove direttive sono attese nei prossimi giorni.

