Torino, 29 mag. (LaPresse) – Nella conversazione avuta con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il segretario di Stato Marco Rubio “ha accolto con favore lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina avvenuto nel fine settimana”. E’ quanto comunica una nota del Dipartimento di Stato. “Il segretario – si legge – ha ribadito gli appelli del presidente Trump per un dialogo costruttivo e in buona fede con l’Ucraina, come unica via per porre fine a questa guerra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata