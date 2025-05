Washington (Usa), 29 mag. (LaPresse/AP) – Un tribunale federale ha bloccato il presidente Donald Trump dall’imporre dazi doganali estesi sulle importazioni utilizzando una legge sui poteri d’emergenza. La sentenza, emessa da una giuria di tre giudici della tribunale del commercio internazionale con sede a New York, è arrivata dopo diverse cause legali che sostenevano che Trump avesse oltrepassato la sua autorità, lasciando la politica commerciale statunitense soggetta ai suoi capricci e scatenando il caos economico. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Si prevede che l’amministrazione Trump presenterà ricorso.

