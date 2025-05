Milano, 28 mag. (LaPresse) – Le forze armate russe hanno commesso crimini contro l’umanità utilizzando droni per l’omicidio di civili nel Kherson. È quanto afferma un nuovo rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’Onu sull’Ucraina. “Da luglio 2024, le forze russe hanno ripetutamente ucciso e ferito civili in un’area che si estende per oltre 100 chilometri lungo la riva destra del fiume Dnipro, nella provincia di Kherson”, si legge nel report, “gli attacchi con i droni sono stati diffusi, sistematici e condotti nell’ambito di una politica statale coordinata”. “Gli attacchi hanno seguito uno schema regolare e lo stesso modus operandi, dimostrando che erano pianificati, diretti e organizzati”, continua il rapporto, “non ci sono informazioni che suggeriscano che le autorità militari e civili russe abbiano adottato misure per prevenire o fermare la commissione dei crimini”. Il report parla di circa 150 civili uccisi e centinaia sono rimasti feriti a seguito degli attacchi dei droni nella città di Kherson e in 16 località nelle aree controllate dall’Ucraina e di ambulanze prese di mira e colpite da droni.

