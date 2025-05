Milano, 28 mag. (LaPresse) – “La parte russa, come concordato, ha prontamente elaborato un memorandum corrispondente, che definisce la nostra posizione su tutti gli aspetti del superamento affidabile delle cause profonde della crisi. La nostra delegazione, guidata da Vladimir Medinsky, è pronta a presentare questo memorandum alla delegazione ucraina e a fornire le necessarie spiegazioni durante il secondo round di negoziati diretti a Istanbul lunedì prossimo, 2 giugno”. Lo ha affermato in una nota il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

