Milano, 28 mag. (LaPresse) – “Se ho capito bene quello che ho letto, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto in una conferenza stampa di aver avuto in mente fin dall’inizio proprio il finanziamento della produzione di missili di qualsiasi gittata in Ucraina. A quanto pare non si parla di consegne di missili tedeschi. Questo deve essere verificato”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta l’agenzia Tass. “Entrambe le cose sono un aumento della tensione, un sostegno alla guerra”, ha aggiunto, “la Germania si sta direttamente facendo coinvolgere in questa guerra”.

