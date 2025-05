Milano, 27 mag. (LaPresse) – La Russia garantirà la propria sicurezza indipendentemente dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump e dall’andamento del processo di pace in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista al giornalista di Rossiya 1 Pavel Zarubin, rilanciata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Che il processo di pace sia in corso o meno, che il presidente Trump dica qualcosa o meno, la Russia garantirà la propria sicurezza”, ha detto Peskov, aggiungendo che i tentativi di “comportarsi male” con i droni in Russia saranno accolti da misure di ritorsione.

