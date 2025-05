Milano, 27 mag. (LaPresse) – A proposito dell’Ucraina, “è chiaro che non tutto è semplice, è chiaro che vogliono che tutto si risolva in fretta, ma la sostanza della questione, ovvero la risoluzione delle cause profonde del conflitto ucraino, è talmente complessa che, ovviamente, richiede tempo, ma il lavoro sta procedendo”. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe.

