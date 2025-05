Torino, 27 mag. (LaPresse) – “Mi aspetto che l’Italia sia promotrice di embargo sulle armi e di sanzioni” verso Israele “e che non sia rinnovato il memorandum di collaborazione. Dobbiamo isolare questo pazzo criminale (Netanyahu, ndr) che non è degno di far parte della comunità internazionale”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte ospite a ‘È sempre Cartabianca’ su Rete4. “Mi definiscono antisemita? Non commento queste accuse imbecilli”, ha spiegato. “Il più grande antisemita è Netanyahu, perché rischia di disonorare il popolo israeliano e lo Stato di Israele a futura memoria. Questa roba qui è un’onta che rimarrà nei libri di storia, sta fomentando l’odio”, ha aggiunto.

