Roma, 27 mag. (LaPresse) – Superano i 3,1 miliardi di euro gli ordini per la ventesima emissione del Btp Italia. A fine della prima giornata il collocamento ha raggiunto 85.823 contratti per 3.139.566.000 miliardi di euro. Il collocamento durerà fino a giovedì per i risparmiatori retail salvo chiusura anticipata, mentre il 30 maggio sarà dedicato ai risparmiatori istituzionali. Il Btp Italia ha scadenza 4 giugno 2032, è indicizzato al tasso di inflazione italiana, con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre e per chi sottoscriverà il titolo durante la prima fase detenendolo fino alla scadenza del 2032 è previsto un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata