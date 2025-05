Torino, 26 mag. (LaPresse) – “Le scene a Liverpool sono sconvolgenti, i miei pensieri vanno a tutti i feriti o coinvolti”. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, commentando l’incidente stradale durante la parata per la vittoria del campionato dei Reds nel centro della città, con il ferimento di diversi pedoni. Lo riporta Sky News Uk. “Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida e continua risposta a questo scioccante incidente”, ha sottolineato, “sto ricevendo aggiornamenti sugli sviluppi e chiedo che venga dato alla polizia lo spazio necessario per le indagini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata