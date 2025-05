Milano, 26 mag. (LaPresse) – I rappresentanti di Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff hanno raggiunto a Doha, in Qatar, un accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Al-Jazeera, citando fonti informate, secondo cui la bozza dell’accordo prevede una tregua di 60 giorni e il rilascio in 2 fasi di 10 ostaggi vivi, insieme ai corpi di diversi altri ostaggi, in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi. Al-Jazeera riferisce che Witkoff ha inviato la bozza al governo israeliano e sta aspettando una risposta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata