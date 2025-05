Roma, 26 mag. (LaPresse) – È del 56,29% l’affluenza alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025. Il dato è in leggera flessione rispetto alla volta precedente, quando a votare andò il 56,32% degli aventi diritto. La regione in cui si è andato maggiormente alle urne è stata l’Umbria con il 64,30%. Quella in cui si è votato di meno è stata l’Emilia Romagna con il 50,25%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata