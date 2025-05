Milano, 24 mag. (LaPresse) – “Altri 307 difensori ucraini sono tornati a casa. Oggi è il secondo giorno dello scambio 1000 per 1000, concordato in Turchia. Solo in questi due giorni sono già state restituite 697 persone. Domani ci aspettiamo che si continui”. Così in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato il secondo giorno dello scambio di prigionieri concordato tra Ucraina e Russia durante i negoziati che si sono tenuti la settimana scorsa a Istanbul, in Turchia. “Tra quelli che sono tornati oggi ci sono soldati del nostro esercito, della Guardia di frontiera e della Guardia nazionale ucraina”, scrive Zelensky, “grazie a tutti quelli che sono coinvolti nel processo di scambio e che lavorano 24 ore su 24. Il nostro obiettivo è riportare a casa tutti quelli che sono in prigionia in Russia. Continuiamo a collaborare con i nostri partner per rendere possibile tutto questo”.

