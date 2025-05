Milano, 23 mag. (LaPresse) – Lo scenario di colloqui fra Russia e Ucraina in Vaticana è “irrealistico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, citato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Vorrei dire che non si dovrebbero sprecare le capacità intellettuali elaborando opzioni che non sono molto realistiche. Immaginate il Vaticano come sede dei negoziati: direi che è un po’ inelegante che Paesi ortodossi discutano questioni relative all’eliminazione delle cause profonde su una piattaforma cattolica”, ha dichiarato Lavrov. “Penso che per lo stesso Vaticano non sarebbe molto comodo ricevere delegazioni di due Paesi ortodossi in queste condizioni”, intervenendo a una conferenza.

