Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Non appena sarà completato lo scambio dei prigionieri di guerra, saremo pronti a consegnare alla parte ucraina una bozza di accordo che la parte russa sta attualmente completando”. Lo ha annunciato ai giornalisti il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, precisando che attualmente Mosca è al lavoro per preparare un documento che delinei le condizioni per “raggiungere un accordo sostenibile, a lungo termine e globale su una risoluzione” del conflitto in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass. “Siamo inoltre impegnati a rispettare gli accordi recentemente raggiunti a Istanbul tra le delegazioni di Russia e Ucraina”, ha aggiunto Lavrov, “stiamo completando i lavori preparatori per la stesura di una lista per lo scambio di prigionieri di guerra sulla base di un rapporto di mille per mille”.

