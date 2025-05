Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Il quinto ciclo di colloqui tra Iran e Stati Uniti si è concluso oggi a Roma con alcuni progressi, ma non conclusivi. Ci auguriamo di poter chiarire le questioni ancora aperte nei prossimi giorni, in modo da poter procedere verso l’obiettivo comune di raggiungere un accordo sostenibile e onorevole”. Lo ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri dell’Oman Badr Albusaidi, che ha mediato i negoziati.

