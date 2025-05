Trento, 23 mag. (LaPresse) – Incidente sul lavoro mortale a Sella Giudicarie, in Trentino. Un operaio di 25 anni è morto dopo essere stato colpito da una trave. A quanto si apprende la tragedia è accaduta attorno alle 9.45. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane, originario della Moldavia, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Tione che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

