“Sono sempre pronto ad andarmene. A un certo punto, quando non sono più gradito io vado via in tutte le istituzioni. Fino a quando sono gradito resto, quando non sono più gradito vado via. Ho un’età tale che la saggezza incombe”. Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, a margine dell’intervento alla seconda giornata del Festival dell’economia di Trento.

“Tutto ciò significa che, quando uno è saggio, se ne deve andare in queste condizioni” ha aggiunto il presidente della Consob, Paolo Savona.

