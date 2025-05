Milano, 22 mag. (LaPresse) – Il presidente Usa, Donald Trump, durante una telefonata avuta lunedì ha detto ai leader europei che il presidente russo Vladimir Putin non è pronto a porre fine alla guerra in Ucraina perché pensa che sta vincendo. Lo riporta il Wall Street Journal, in un’esclusiva in cui cita tre persone a conoscenza della conversazione. La dichiarazione di Trump è giunta dopo avere parlato al telefono con Putin. Le fonti sottolineano che si tratta di una conferma di ciò che i leader europei pensavano da tempo di Putin, ma che era la prima volta che lo sentivano dire da Trump. Ciò contraddice anche quello che Trump ha spesso affermato pubblicamente, cioè che ritiene che Putin voglia sinceramente la pace, sottolinea il Wall Street Journal.

