Milano, 22 mag. (LaPresse) – Il Wall Street Journal (WSJ) riferisce che è atteso che colloqui fra Ucraina e Russia inizino a metà giugno. Il giornale – citando fonti ben informate – scrive che, in una telefonata avuta da Donald Trump domenica con alcuni leader europei – fra cui Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni e Keir Starmer – il presidente Usa aveva indicato che avrebbe inviato il suo segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Keith Kellogg a colloqui fra Russia e Ucraina in Vaticano. Ma in una successiva telefonata il giorno dopo, lunedì, Trump è parso non volersi sbilanciare sul ruolo degli Usa, sottolinea il giornale citando fonti. Alcuni degli europei presenti alla telefonata di lunedì hanno insistito sul fatto che l’esito di qualsiasi colloquio in Vaticano deve essere un cessate il fuoco incondizionato, ma Trump ha nuovamente obiettato, dicendo che non gli piaceva il termine “incondizionato” e ha affermato di non avere mai usato quel termine. Anche se – sottolinea il WSJ – lo ha utilizzato quando ha chiesto un cessate il fuoco di 30 giorni in un post pubblicato l’8 maggio sulla sua piattaforma Truth Social. Gli europei avrebbero alla fine accettato di rinunciare a insistere sull’aggettivo, scrive ancora il giornale.

