Pesaro, 22 mag. (LaPresse) – La sentenza emessa dal Tribunale dei minori di Ancona, dello scorso 19 maggio, “è molto moderna e questo creerà un precedente importante. Il Tribunale dei minori ha scisso la questione. L’aspetto penale, con il reato universale che esiste. Però ha tenuto conto del diritto alla famiglia per il minore e l’avere due genitori. Infatti hanno scritto che il neonato non può essere strumentalizzato e deve avere il diritto alla famiglia. Ha tutelato pienamente il minore, è questo il precedente”. Lo dice a LaPresse ’avvocato Claudia Fabiani, la legale che ha difeso i due padri di Pesaro che hanno potuto adottare i figli nati tramite gestazione per altri, il primo riconoscimento nelle Marche, anche in seguito all’approvazione della legge che riconosce la gpa come reato universale, anche se compiuta in un Paese dove è lecita e regolamentata dalla legge.

