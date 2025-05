Milano, 21 mag. (LaPresse) – L’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro un poligono di tiro militare nella regione di Sumy, provocando la morte di 6 soldati e il ferimento di altri 10. Lo riferisce la Guardia nazionale ucraina, citata dall’emittente Suspilne, che precisa che l’attacco è avvenuto il 20 maggio. È in corso un’indagine ufficiale sulla tragedia. La Guardia nazionale ha dichiarato che erano stati precedentemente approvati algoritmi per le azioni da intraprendere in caso di minaccia aerea e che erano stati emessi ordini specifici per evitare un concentramento di personale. Il comandante dell’unità è stato sospeso dal servizio.

