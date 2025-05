Milano, 21 mag. (LaPresse) – “Il nostro amato fratello italiano Antonio Omar Dridi, che aveva prestato servizio in Ucraina come volontario, è morto sul campo di battaglia”. È quanto fa sapere in un post su Facebook la ong Memorial – International Volunteers for Ukraine. “Onore, gloria e gratitudine a nostro fratello”, aggiunge il post. Dridi non è il cittadino italiano originario della Sardegna di cui è stata data la notizia della morte in Ucraina in precedenza: si tratta infatti di due persone diverse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata