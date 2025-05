Milano, 21 mag. (LaPresse) – Anche la Francia convocherà l’ambasciatore israeliano in seguito alla sparatoria “inaccettabile” contro i diplomatici a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. “Una visita a Jenin, alla quale partecipava uno dei nostri diplomatici, è stata bersagliata dai colpi sparati dai soldati israeliani. È inaccettabile”, ha scritto Barrot in un post sul social X, “l’ambasciatore israeliano sarà convocato per fornire spiegazioni. Pieno sostegno ai nostri agenti sul posto e al loro lavoro straordinario in condizioni difficili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata