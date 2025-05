Milano, 20 mag. (LaPresse) – “È evidente che la Russia sta cercando di prendere tempo per continuare la guerra e l’occupazione. Stiamo lavorando con i nostri partner affinché la pressione costringa i russi a cambiare atteggiamento. Le sanzioni sono importanti e sono grato a tutti coloro che contribuiscono a renderle più incisive nei confronti dei responsabili della guerra”. È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio Telegram in cui riferisce di un colloquio telefonico con il presidente finlandese Alexander Stubb.

