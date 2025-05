Milano, 20 mag. (LaPresse) – La Corte Costituzionale conferma che il requisito del trattamento di sostegno vitale non é in contrasto con la Costituzione. Nell’ordinanza numero 66, depositata oggi, si legge che la Corte “dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano”.

