Milano, 19 mag. (LaPresse) – Donald Trump si scaglia contro Bruce Springsteen, Beyoncé, Oprah Winfrey e Bono sostenendo che abbiano ricevuto pagamenti illeciti per sostenere la campagna elettorale di Kamala Harris e annuncia che chiederà un’indagine in merito. “Quanto ha pagato Kamala Harris a Bruce Springsteen per la sua scadente performance durante la sua campagna presidenziale? Perché lui ha accettato questi soldi se è un suo grande fan? Non è forse un contributo elettorale illegale e di enorme entità? E Beyoncé?… E quanto è andato a Oprah e Bono??? Chiederò un’indagine approfondita sulla questione”, ha scritto il presidente Usa in un post sul suo social Truth. “Ai candidati non è consentito pagare per ottenere endorsement, cosa che Kamala ha fatto con il pretesto di pagare per l’intrattenimento”, accusa Trump. “Inoltre, si è trattato di uno sforzo molto costoso e disperato per aumentare artificialmente il numero dei suoi scarsi sostenitori. Non è legale!”, sostiene ancora, affermando che “per questi ‘intrattenitori’ antipatriottici, questo è stato solo un modo corrotto e illegale per trarre vantaggio da un sistema guasto”.

