Roma, 19 mag. (LaPresse) – “Non ritireremo le nostre truppe dai nostri territori, è un dovere costituzionale mio e delle nostre forze. Non ci saranno ultimatum, nessuno cederà le proprie terre, la propria gente, le proprie case. Se la Russia pone delle condizioni per il ritiro delle nostre truppe dal nostro territorio, significa che non vuole che la guerra finisca. Perché capisce chiaramente che l’Ucraina non lo farà”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lo riportano i media di Kiev.

