Milano, 19 mag. (LaPresse) – La Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, ma che “è preferibile raggiungerli per vie politiche e diplomatiche”. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Sapete bene che il presidente ha compiuto notevoli sforzi prima del 2022 per avviare un percorso diplomatico volto al raggiungimento dei nostri obiettivi. Poi abbiamo ricevuto un rifiuto piuttosto duro persino a discutere i documenti preparati dalla parte russa”, ha aggiunto Peskov, parlando di rifiuti da parte di Nato, Osce e altri, “quando non ci sono più manovre possibili sul piano politico-diplomatico, allora ha inizio un’operazione militare speciale”.

