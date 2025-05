Francoforte (Germania), 19 mag. (LaPresse) – “Il format della telefonata di ieri è stato indicato dagli americani. Rispecchia anche che la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha ottimi rapporti con il presidente americano e può esercitare la sua influenza”. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, in conferenza stampa, rispondendo alle domande sulla telefonata dei leader Ue con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Oggi è prevista una telefonata tra Trump e il presidente russo, Vladimir Putin. Successivamente è previsto un nuovo contatto tra i leader Ue e il tycoon. “Il piano prevede di programmare un briefing per gli europei dopo la telefonata tra i presidenti di Stati Uniti e Russia”, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che al momento non si conoscono ancora le tempistiche e il formato. “Ieri il primo ministro polacco Tusk non ha partecipato perché impegnato nelle elezioni presidenziali in Polonia e questa sera probabilmente ci sarà un formato diverso. Non c’è un formato fisso, al momento la situazione è fluida”, ha detto ancora il portavoce.

