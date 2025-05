Milano, 19 mag. (LaPresse/AP) – Le autorità russe hanno dichiarato fuori legge Amnesty International definendola una “organizzazione indesiderabile”, etichetta che, in base a una legge del 2015, rende reato qualsiasi coinvolgimento con tali organizzazioni. La decisione dell’ufficio del procuratore generale russo, annunciata in una dichiarazione online, è l’ultima di una serie di misure repressive contro critici del Cremlino, giornalisti e attivisti, intensificatesi a livelli senza precedenti dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca a febbraio del 2022. La designazione implica che l’organizzazione internazionale per i diritti umani deve cessare qualsiasi attività in Russia e che chiunque collabori o la sostenga sarà perseguito in sede penale. L’elenco delle “organizzazioni indesiderabili” della Russia comprende attualmente importanti testate giornalistiche indipendenti e gruppi per i diritti umani. Secondo il sito di informazione indipendente Meduza, che è fra i presenti nella lista, l’elenco comprende attualmente più di 200 entità.

