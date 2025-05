Roma, 19 mag. (LaPresse) – Fiorello torna su Radio2, affiancato da Fabrizio Biggio, con il programma ‘Radio2 Radio show la pennicanza’. Lo showman è andato in onda sull’emittente e sul relativo canale tv senza mostrarsi ma con un messaggio che indicava, scherzosamente, come fosse in corso il lavoro per un nuovo programma. Poi ha svelato il titolo: “Non è quello che è uscito negli scorsi giorni. Mi è venuto ‘Radio2 Radio show la pennicanza’. Perché? Perchè a quest’ora di solito mi faccio una pennica”, ha spiegato usando il termine in romanesco che indica il riposo del primo pomeriggio. Il titolo è quindi apparso sul canale di Radio2.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata