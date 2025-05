Tel Aviv (Israele), 19 mag. (LaPresse/AP) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riconosce che la sua decisione di sbloccare l’ingresso degli aiuti a Gaza è legata a pressioni fatte dagli alleati. In una dichiarazione video pubblicata sui social, Netanyahu afferma che gli alleati di Israele avevano espresso preoccupazione per le “immagini di fame”, dicendo che “in queste condizioni non potremo sostenervi”. Netanyahu ha affermato che gli aiuti che saranno concessi saranno “minimi”, ma non ha specificato quando riprenderanno. Ieri Israele ha annunciato che sbloccherà le consegne di aiuti nella Striscia, dopo un blocco totale delle importazioni dall’inizio di marzo. Israele ha affermato che il blocco di beni quali carburante, cibo e medicine era volto ad aumentare la pressione su Hamas.

