Milano, 19 mag. (LaPresse) – Israele “prenderà tutta Gaza, questo è ciò che faremo”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video diffuso dal suo ufficio in cui risponde alle critiche interne per la sua decisione di sbloccare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, che sono fermi da inizio marzo. “Per completare la nostra vittoria, sconfiggere Hamas e liberare gli ostaggi, non possiamo arrivare alla carestia”, ha affermato Netanyahu. “Non ci sosterranno”, ha aggiunto.

