Tel Aviv (Israele), 19 mag. (LaPresse/AP) – L’esercito israeliano (Idf) ha emesso un ordine di evacuazione immediato per i residenti della seconda città più grande di Gaza, Khan Younis, che si trova nel sud della Striscia, e per le località vicine di Bani Suhaila e Abasan. Il portavoce dell’Idf in lingua araba, Avichay Adraee, ha pubblicato l’ordine sui suoi account social, affermando che l’intera area “sarà considerata una zona di combattimento pericolosa”. “L’Idf lancerà un’offensiva senza precedenti per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche in questa zona. È necessario evacuare immediatamente verso ovest, nella zona di Mawasi. Da questo momento, Khan Yunis sarà considerata una zona di combattimento pericolosa”, si legge nel post pubblicato suo suo account X.

