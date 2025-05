Milano, 19 mag. (LaPresse) – “Non ci sarà mai una sottoposizione del pubblico ministero all’Esecutivo”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando della riforma costituzionale intervenendo in Tribunale a Milano alla terza edizione di ‘Talk to the Future Week’, la cinque giorni, dal 19 al 23 maggio, promossa dall’ordine degli avvocati di Milano alla Biblioteca Ambrosoli del palazzo di giustizia per “esplorare il rapporto tra intelligenza artificiale, diritto e società, con il contributo di oltre 80 relatori tra esperti, istituzioni, avvocati, giuristi e rappresentanti delle imprese”. Parlando con il presidente dell’ordine degli avvocati milanesi, Antonio La Lumia, Nordio ha dichiarato di voler “inserire la figura dell’avvocato nella Costituzione” per dare all’avvocatura “la stessa dignità formale e sostanziale della magistratura”.

