Cannes (Francia), 19 mag. (LaPresse/AP) – Il viaggio lampo a Cannes di Denzel Washington per la première di ‘Highest 2 lowest’ vale all’attore statunitense la Palma d’oro onoraria. Gli organizzatori del festival avevano modificato parte della programmazione in vista del viaggio di Washington in Francia, avvenuto nel suo unico giorno libero dall’interpretazione di ‘Otello’ a Broadway e il direttore della kermesse, Thierry Frémaux, ha colto alla sprovvista l’attore, consegnandogli il riconoscimento. “E’ una totale sorpresa per me”, ha commentato Washington. Il festival di solito assegna una o due Palme d’Oro onorarie a ogni edizione: l’anno scorso, i vincitori sono stati lo Studio Ghibli e George Lucas. La scorsa settimana, Robert de Niro ne ha ricevuta una durante la serata di apertura del festival. Il premio di De Niro è stato annunciato in anticipo, ma le Palme d’oro a sorpresa non sono una novità: nel 2022, a Tom Cruise ne è stata conferita una poco prima della proiezione di ‘Top Gun: Maverick’.

